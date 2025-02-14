Dolar
36.21
Euro
37.90
Altın
2,936.09
ETH/USDT
2,703.60
BTC/USDT
96,980.00
BIST 100
9,915.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bakım merkezinde evlenen engelli çift sevgileriyle örnek oluyor

Tekirdağ'da özel bir bakım merkezinde tanışarak evlenen Seher ve Ahmet Tatar çifti, sevgileriyle çevrelerine örnek oluyor.

Fırat Çakır  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Bakım merkezinde evlenen engelli çift sevgileriyle örnek oluyor Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Multipl skleroz (MS) hastalığı nedeniyle 20 yıldır yürüyemeyen Seher Uzbiçen (58) ve 9 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle konuşma yetisini kaybeden Ahmet Tatar (61), 2023'te kentteki özel bir bakım merkezine yerleşti.

Merkezin sosyal alanlarında tanışarak arkadaş olan Uzbiçen ve Tatar, geçen yıl merkezde yapılan düğünle evlendi.

Seher Tatar, AA muhabirine, eşine ilk gördüğü anda aşık olduğunu belirterek, bakım merkezinde kalmaya başladığında yaşadığı endişelerinin, eşiyle tanışmasının ardından sona erdiğini söyledi.

İlk evliliğini 19 yıl önce yaptığını anlatan Seher Tatar, "Eş nasıl olunur unuttum, yeniden öğreniyorum. Hayallerimi yeniden yaşıyorum, yapamadıklarımı yapıyorum." dedi.

Tatar, daha önce evlilik gibi bir düşüncesinin olmadığını ancak eşiyle tanıştıktan sonra fikrinin değiştiğini kaydetti.

Eşiyle tanıştığında, bekar olduğunu öğrendiğinde çok sevindiğini aktaran Tatar, "Yemek ve kahvaltılarda Ahmet bey ile karşılıklı oturuyorduk. Her zaman hayal ettiğim bir görünüşü vardı. Yapılı ve uzun boyluydu. Ahmet beyin konuşamadığını öğrendim. Onun konuşma şansı olmadığı için ben kendisine açıldım." şeklinde konuştu.

Tatar, beraber vakit geçirdiklerinde zamanın kendileri için durduğunu vurgulayarak, "Biz Ahmet ile birbirimize iyi geldik. Tanıştığımız dönemde, bir an önce sabah olsun da tekrar görüşelim istiyorduk. Konuşamadığı halde konuşuyor gibi olmuştu." dedi.

Tatar, sevginin tüm engelleri aştığını ispat ettiklerini, beraber vakit geçirmekten büyük zevk aldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Ahmet bana bazı şeyleri söylemeden, ben anlıyorum. Artık o noktalara gelmeye başladık. Her yere beraber gidiyoruz. Kendisi bana her konuda yardımcı oluyor. Dışarı alışverişe birlikte gidiyoruz. Gayet keyifli oluyor. Paylaşılan her şey kolaylaşıyor."

Tatar, çevrelerinde örnek bir çift olarak gösterildiklerini vurguladı.

Bakım merkezi müdürü Feriha Aydoslu da 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Engellilerin, bakımevinde bir aile olabildiklerini gördüklerini anlatan Aydoslu, "Geçen yıl bize evlilik için müracaat eden bir çiftimiz evlilik gerçekleştirdi. Bizler de onlara her anlamda destek olduk. Kurumumuzda güzel bir düğün gerçekleştirdik. Bu evlilik tüm engellilerimize örnek oldu. Bize sevginin gücünü gösterdi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 407 çift nikah için Sevgililer Günü'nü seçti
CHP'de cumhurbaşkanı adayı için yapılacak ön seçim takvimi belli oldu
Denizlerin üretkenliğinin devamı için müsilaja karşı ortak bilinçle hareket edilmesi uyarısı
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59,82'ye yükseldi
MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu edildi

Benzer haberler

Bakım merkezinde evlenen engelli çift sevgileriyle örnek oluyor

Bakım merkezinde evlenen engelli çift sevgileriyle örnek oluyor

Sevgi ve saygıyla sürdürdükleri evliliklerinde yarım asrı geride bıraktılar

Edirne'de yarım asırdır evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor

Antalya'da tedavi gören çift 1,5 ayda sigara bağımlılığından kurtuldu

Antalya'da tedavi gören çift 1,5 ayda sigara bağımlılığından kurtuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet