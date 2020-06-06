Bakan Kasapoğlu 250 kişiye Malcolm X'in otobiyografisini hediye edecek
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden El-Hajj Malik El-Shabazz'ın (Malcolm X) otobiyografisini hediye etmek için bir yarışma başlattı.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden El-Hajj Malik El-Shabazz'ın (Malcolm X) otobiyografisini hediye etmek için bir yarışma başlattı.
“İyi siyah veya iyi beyaz olmak gibi bir durum yoktur. İyi veya kötü insanlar vardır.”#İyiİnsan etiketiyle düşüncelerini paylaşan 250 kişiye, hayatını ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye adamış Malcolm X'in Bakanlığımız yayınlarından olan otobiyografisini hediye edeceğiz. pic.twitter.com/F38HUsIscf— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) June 6, 2020
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Malcolm X'in "İyi siyah veya iyi beyaz olmak gibi bir durum yoktur. İyi veya kötü insanlar vardır." sözünü paylaştı.
Bu paylaşımının altına kullanıcılardan düşüncelerini paylaşmasını isteyen Kasapoğlu, "#İyiİnsan etiketiyle düşüncelerini paylaşan 250 kişiye, hayatını ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye adamış Malcolm X'in Bakanlığımız yayınlarından olan otobiyografisini hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.