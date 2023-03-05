Baharın müjdeleyicisi "cemre" toprağa düşecek

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Yaşam

Baharın müjdeleyicisi "cemre" yarın toprağa düşecek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı ve Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Köse, baharın müjdeleyicisi "cemre"nin üçüncü ve sonuncusunun yarın toprağa düşeceğini belirtti.

Kübra Ağaçyetiştiren   | 05.03.2023
Baharın müjdeleyicisi "cemre" yarın toprağa düşecek

Ankara

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı ve Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı zamanlarda peş peşe düşen cemrelerde sıcaklıklar arasında küçük düşüş de yaşanacağını, sonrasında ise bahar mevsiminin geleceğini söyledi.

Cemre düşerken havanın yukarıdan aşağıya doğru ısındığını anlatan Köse, "Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla, sırayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır. Üçüncü ve son cemre 6 Mart'ta toprağa düşecektir." dedi.

Ayrıca, belirgin sıcaklık dalgalanmalarının yaşanması nedeniyle martın "şakacı" bir ay olduğunu aktaran Köse, eski insanların bu aydaki kısa süreli günlük sıcakların ardından, birden bastıran kış soğukları sebebiyle "mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" dediklerine işaret etti.

Köse, cemrenin Arapçada "kor durumunda olan ateş" anlamına geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş, aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir. İlk cemre havaya gücük (şubat) ayın yedinci gününde (19-20 Şubat) havaya düşer, havalar ısınmaya başlar. İkinci cemre, gücük ayın 14. gününde (26-27 Şubat) suya düşer, sular ısınmaya başlar. Üçüncü ve son cemre de gücük ayın 21. gününde (5-6 Mart) toprağa düşer, toprak ısınmaya başlar."

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