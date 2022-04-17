Dolar
14.64
Euro
15.85
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,063.80
BTC/USDT
40,400.00
BIST 100
2,494.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

"Baharın müjdecisi" leylekler Kayseri'ye gelmeye başladı

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Saraycık Mahallesi'ne gelen leylekler, yuvalarına yerleşmeye başladı.

Sercan Küçükşahin   | 17.04.2022
"Baharın müjdecisi" leylekler Kayseri'ye gelmeye başladı

Kayseri

Havaların ısındığı ve karların erimeye başladığı kent, ilkbaharda göçmen misafirlerini ağırlıyor.

Göçmen kuşların konakladığı sulak alanlara yakın Saraycık Mahallesi'ne gelen "baharın müjdecisi" leylekler, elektrik direkleri ve çatılara kurdukları yuvalarına yerleşiyor.

Leylekler, her yıl olduğu gibi kuluçka dönemini "leylek apartmanı" olarak bilinen yuvalarında geçirmeye hazırlanıyor.

Ailelerine yeni katılan yavrularını bu yuvalarda büyüten leylekler, yaklaşık 6 ay boyunca büyüttükleri yavrularının uçmayı öğrenmesinin ardından sıcak yerlere göç etmek üzere bölgeyi terk ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde boşalan yataklar sağlık çalışanlarını rahatlattı
Çin'de son 24 saatte 26 bin 155, Hong Kong'da 794 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 4 bin 86 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 558'e çıktı
Çin'de son 24 saatte 24 bin 791, Hong Kong'da 946 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

"Baharın müjdecisi" leylekler Kayseri'ye gelmeye başladı

"Baharın müjdecisi" leylekler Kayseri'ye gelmeye başladı

Flamingolar Hürmetçi Sazlığı'nı şenlendirdi

Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Kayseri'nin 'Gepetto ustası', kuklalarıyla çocukları mutlu ediyor

Kayseri'nin 'Gepetto ustası', kuklalarıyla çocukları mutlu ediyor
Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi sürüyor

Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi sürüyor
Bafra Ovası'nda kanolaların çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü

Bafra Ovası'nda kanolaların çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü