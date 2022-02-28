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Yaşam

Baharın müjdecisi leylekler Iğdır'a gelmeye başladı

Hava sıcaklığının artmasıyla leylekler Iğdır'a gelmeye ve yuvalarını yapmaya başladı.

Hüseyin Yıldız   | 28.02.2022
Baharın müjdecisi leylekler Iğdır'a gelmeye başladı

Iğdır

Yurtta kışın çetin geçtiği Doğu Anadolu'nun doğusundaki Iğdır'da sıcaklık 20 dereceye kadar çıktı.

Havanın ısınmasıyla göç yolunda olduğu için birçok kuş türünü bünyesinde barındıran kente leylekler de geldi.

Leyleklerin yuvalarını yapmaya başladığı da gözlendi.

Bölgede baharı müjdeleyen sembollerden leyleklerin gelişi vatandaşları sevindirdi.

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