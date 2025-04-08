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Yaşam

Baharın müjdecisi leylekler Hatay'a dönmeye başladı

Hatay'da hava sıcaklıklarının artmasının ardından baharın müjdecisi leyleklerin dönüş yolculuğu başladı.

Lale Köklü Karagöz  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Baharın müjdecisi leylekler Hatay'a dönmeye başladı Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, ilkbaharda havaların ısınmasıyla kentteki yuvalarına geri dönüyor.

"Baharın müjdecisi" olarak adlandırılan leylekler, merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nin semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

Leyleklerin yolculuğu kamerayla görüntülendi.

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