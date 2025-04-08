Baharın müjdecisi leylekler Hatay'a dönmeye başladı
Hatay'da hava sıcaklıklarının artmasının ardından baharın müjdecisi leyleklerin dönüş yolculuğu başladı.
Hatay
Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, ilkbaharda havaların ısınmasıyla kentteki yuvalarına geri dönüyor.
"Baharın müjdecisi" olarak adlandırılan leylekler, merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nin semalarında güzel görüntüler oluşturdu.
Leyleklerin yolculuğu kamerayla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.