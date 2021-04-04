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Yaşam

'Baharın müjdecisi' leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı

Ağrı'dan sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla geri gelmeye başladı.

Abdullah Söylemez   | 04.04.2021
'Baharın müjdecisi' leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı

Ağrı

Her yıl ilkbahar aylarında il merkezine bağlı Yakınca köyüne gelen 2 leylek, yaz mevsimini eski elektrik direklerindeki yuvalarında geçiriyor.

"Baharın müjdecisi" leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı

Ağrı'dan sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla geri gelmeye başladı. Her yıl ilkbahar aylarında il merkezine bağlı Yakınca köyüne gelen 2 leylek, yaz mevsimini eski elektrik direklerindeki yuvalarında geçiriyor. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )

Sonbahara kadar burada konaklayan leylekler, kışın gelmesiyle sıcak iklime sahip bölgelere göç ediyor.

"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leyleklerin, karların erimesi ve havaların ısınmaya başladığı bugünlerde tekrar köye gelmesi, yöre halkını sevindirdi.

Direklerdeki yuvalarında konaklayan leylekler drone ile görüntülendi.


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