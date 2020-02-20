Euro
6.58
Dolar
6.09
BIST 100
118,260.90
Altın
1,609.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılış töreni - Ankara
logo
Yaşam

Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Ana yurdu Alpler Güney Avrupa ve Akdeniz olan, Türkiye'de ise açık alanlarda ve yüksek kesimlerdeki dağ eteklerinde bakım istemeden zor yaşam koşulları arasında yetişen, "baharın müjdecisi" olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.

Ahmet Özler   | 20.02.2020
Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Dünyada 85 doğal türü bulunan, Türkiye'de ise 72 türüne rastlanan çiğdem, halk inanışına göre cemre havaya düşünce açtığı için "baharın müjdecisi" olarak biliniyor. 

İnsanların isimlerine yerleşen, türkü ve şiirlere konu olan, yemeklere lezzet katan, şifa dağıttığına inanılan, geceleri ve kapalı havalarda çiçeği kapanan, güneşi gördüğünde tekrardan açılan çiğdemin 19 türü Türkiye'de endemik bitki sınıfında yer alıyor.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde de karların arasından kendisini güneşe göstererek mor, beyaz ve sarı renkte açan çiğdem, fotoğraf sanatçılarına da çalışma alanı sunuyor.

"Görüntüsü ve kokusuyla insanları cezbediyor"

Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçek açan çiğdemlerin ilde iki türünün görüldüğünü söyledi.

Mor renkte olanın sonbaharda, sarısının da ilkbaharın başlangıcında açtığını anlatan Çetin, "Çiğdemler, baharın güzel ışıklarıyla il ve ilçelerimizi süsledi. Bu sayede baharın da geldiğini anlıyoruz." dedi.

Çetin, Karabük'ün başta Safranbolu olmak üzere bütünüyle kültür ve doğa turizminde öne çıktığını belirterek, kentin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü, ilkbaharda da çiğdemin görüntüsü ve kokusuyla insanları cezbettiğini ifade etti.

Karabük'te 30 yıldır aktarlık yapan Ali Alp ise çiğdemin cemrenin düşmesiyle açtığını ve baharı müjdelediğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor
Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034
KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler?
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor

Benzer haberler

Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Çiçek mezatlarının gözdesi aşkın sembolü 'kırmızı gül'

Çiçek mezatlarında '14 Şubat' yoğunluğu

Sevgililer Günü için 50 ülkeye 60 milyon dal çiçek ihraç edildi

Sevgililer Günü için 50 ülkeye 60 milyon dal çiçek ihraç edildi