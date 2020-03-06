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Yaşam

Baharı müjdeleyen oğlak ve kuzulara biberonlu bakım

Geniş meralarıyla hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ın Arpaçay ilçesinde çoğalan oğlak ve kuzu doğumları nedeniyle besicilerin ahırlardaki zorlu mesaisi arttı.

İsmail Kaplan   | 06.03.2020
Baharı müjdeleyen oğlak ve kuzulara biberonlu bakım

Kars

Tarım ve hayvancılık bakımından Türkiye'nin önemli merkezlerinden Kars'taki besiciler, yeni dünyaya gelen oğlak ve kuzularına özenle bakıyor.

Geniş meralarıyla hayvancılığın yaygın yapıldığı Arpaçay ilçesinde çoğalan oğlak ve kuzu doğumları nedeniyle besicilerin ahırlardaki zorlu mesaisi arttı.

Yörede "baharın müjdecisi" olarak da nitelendirilen doğumlar, her yıl ocak sonunda başlayıp şubat ve martta yoğunlaşıyor. Besiciler, keçi ve koyunların doğumda zorlanmasından dolayı ahırlarda nöbet tutuyor, doğum sırasında hayvanlara veteriner gibi müdahale ediyor.

Biberona koydukları sütle besliyorlar

Yavruların sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi için yoğun çaba gösteren yetiştiriciler, doğum sonrası oğlak ve kuzulara annelerinden ağız sütü vererek, soğuktan ve hastalıklardan korunmalarına yardımcı oluyor.

Sürüde ezilme tehlikesine karşı yavruları ayrı bölümde tutan besiciler, emzirmeleri için günde iki kez anneleriyle buluşturdukları oğlak ve kuzulardan aç kalanları, ineklerden sağıp biberona koydukları sütle besliyor.

Annesini kaybeden oğlak ve kuzulara da adeta anne şefkati gösteren besiciler, yavruların büyümesi için mayıs ayına kadar yoğun bir çalışma dönemi geçirecek.

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