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Yaşam

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Bodrum'da

Bahama bayraklı kruvaziyer Seabourn Encore, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Ali Ballı   | 03.08.2022
Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Bodrum'da Fotoğraf: Osman URAS/AA

Muğla

Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan ve Çeşme Limanı'ndan gelen 334 yolcu ile 424 personelin bulunduğu 180 metrelik gemideki çoğunluğu ABD'li ve İngiliz turistler, çıkış işlemlerinin ardından iskeleden ayrıldı.

Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş yapan turistler, buralarda hediyelik eşyalardan da satın aldı.

Gemi gece saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'na hareket edecek.

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