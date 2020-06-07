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Yaşam

'Badem' antik kentin maskotu oldu

Düzce'de, "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nden ayrılmayan ve "Badem" ismi verilen sokak köpeği, dört yıldır arkeologların maskotu oldu.

Ömer Ürer   | 07.06.2020
'Badem' antik kentin maskotu oldu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

"Badem" antik kentin maskotu oldu

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, kazı alanından ayrılmayan ve "Badem" ismi verilen sokak köpeği, dört yıldır arkeologların maskotu haline geldi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )


"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, kazı alanından ayrılmayan ve "Badem" ismi verilen sokak köpeği, dört yıldır arkeologların maskotu haline geldi.

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları ile bölgenin tarihi, gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor.

Antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapıların yer aldığı Konuralp Mahallesi'ndeki antik kent bölgesinde kazı yapan arkeologlar ve işçiler, 4 yıl önce alandan hiç ayrılmayan bir köpek gördü.

Yakın ve evcil davranışları ile alandaki herkesin dostu olan köpeğe "Badem" ismi konuldu.

Kazı çalışmaları başladığında işçilerin yanında sahada gezinen, molalarda ise yine onlarla dinlenmeye geçen Badem, geceleri de alandan ayrılmıyor ve sabah arkeologların yolunu gözlüyor.

"Badem, bu tarihi alanın bekçisi gibi oldu"

Uzun yıllardır Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde arkeolog ve bilimsel danışman olarak görev alan Düzce Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Bilir, 4 yıldır sevecen tavırlarıyla sevgilerini kazanan Badem'i kazı ekibinin beslediğini, köpeğin de kazı çalışmaları boyunca ekibin yanından ayrılmadığını söyledi. 

Badem'in sadece gündüzleri değil, geceleri de alanda olduğunun altını çizen Bilir, şöyle konuştu:

"Badem, bu tarihi alanın bekçisi gibi oldu. Badem, bizim maskotumuz. Ekipteki herkes Badem için yanıp tutuşuyor, yemeklerini paylaşıyorlar, molalarda vakitlerini birlikte geçiriyorlar. Bu alanda 40 kişilik bir ekip çalışıyor. Badem nerede, dediğim zaman, Badem geliyor ve bütün aktivitelere iştirak ediyor." 

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