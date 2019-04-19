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Yaşam

Baba ve kızı 32 yıl sonra kavuştu

Kahramanmaraş'ta 32 yıldır birbirini görmeyen baba ve kızı, mahalle muhtarının çabası sonucu bir araya geldi.

İsmail Hakkı Demir   | 19.04.2019
Baba ve kızı 32 yıl sonra kavuştu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 32 yıldır birbirini görmeyen baba ve kızı, mahalle muhtarının çabası sonucu kavuştu.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan Adnan Şair (57) ile U.Ç. 1986'da evlendi. Bir süre sonra çiftin Fatma ismini verdikleri kızları doğdu. Düğün borçlarını ödemekte zorlanınca Şair'in evine haciz geldi.

Evdeki malzemelerinin çoğu alınan Şair ile U.Ç arasındaki anlaşmazlıklar sonrasında U.Ç. kızını da alarak babasının evine gitti. Çiftin boşanmasının ardından Şair, şehir dışında yaşamaya başladı. Kahramanmaraş'a 1 yıl dönüş yapan Şair, Onikişubat ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki ağabeyinin yanında yaşamına devam etti.

Şair, kızıyla buluşma isteğini Mevlana Mahallesi Muhtarı Cuma Yalçın'a bildirdi. Kızın aile büyükleriyle görüşen Yalçın, 32 yıllık hasreti sona erdirmek için baba ve evladını muhtarlıkta buluşturdu.

Duygusal anların yaşandığı buluşma anında baba ve kızı sarılarak hasret giderdi.

Duygusal anlar yaşandı

Adnan Şair, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtar Cuma Yalçın'a teşekkür etti.

Kızını görünce çok sevindiğini dile getiren Şair, "Mutluluğumu kelimelerle ifade edemiyorum. 32 yıllık hasret sona erdi. Allah ayrılık çekenleri kavuştursun." dedi.

Şair, evi ve işi olmadığını, yakınlarının yanında kaldığını, devlet büyüklerinden yardım istediğini söyledi.

İlk kavuşmada kızının ayakta durmakta güçlük çektiğini onu sakinleştirmenin de bir baba olarak kendisine düştüğünü dile getiren Şair, "Yaşanan sıkıntılar üzerine gurbete gittim. Kahramanmaraş'a dönmem uzun sürdü. Can güvenliğim yoktu. Ama şimdi mutlu sona ulaştım. Beni isterse kanımın son damlasına kadar kızımın yanındayım. Kavuşmada kızım da çok duygulandı. O anki duygularım kelimelere sığmaz. Gözyaşlarımız sel oldu."


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