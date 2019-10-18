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Yaşam

Azmiyle önce sağlığına sonra mesleğine kavuştu

Şanlıurfa'da, yaklaşık 6 yıl önce anoreksiya ve tiroit kanserine yakalanan Emine İşbilen, gördüğü tedavilerin yanı sıra azmi sayesinde hastalıklarını yenerek hayalini kurduğu mesleğine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Rauf Maltaş   | 18.10.2019
Azmiyle önce sağlığına sonra mesleğine kavuştu Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, yaşayan 35 yaşındaki Emine İşbilen'e, 6 yıl önce anoreksiya ve tiroit kanseri teşhisi konuldu. Yıllarca Şanlıurfa ve çevre illerde uzun süren tedaviler gören İşbilen'in kilosu 65'ten 45'e kadar düştü. Ameliyat edilen ve psikolojik destek alan İşbilen, azmi sayesinde hastalığını yenerek hayalini kurduğu mesleği mali müşavirliğe kavuştu.

Hastayken kitap yazmaya karar veren İşbilen, yaşadığı zorlu süreci diğer hastalara anlatmak için "Küllerinden Doğuş" adlı kitabı yazdı. İyileştikten sonra kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alarak kadınların sorunlarıyla ilgilenen İşbilen, şimdilerde ise yazdığı kitabın filmini çekebilmek için kolları sıvadı.

"Vazgeçecek noktaya geldim"

Emine İşbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalıkları nedeniyle hayalini kurduğu üniversiteyi açıktan okumak zorunda kaldığını söyledi. Hayatının en zorlu sürecinin geçmişteki 6 yıl olduğunu anlatan İşbilen, şöyle devam etti:

"6 yıl önce birçok zorluk görmeye başladım. Bunlar birçok kadının yarasına dokunan zorluklardı. Ailevi sebeplerden dolayı travmalara neden olan sıkıntılar yaşadım. O günden sonra zayıflama hastalığı (anoreksiya) ve tiroit kanserine yakalandım. Gerçekten çok zorlu günler geçirdim. İki çocuğum var onlara dahi yeterince anne olamaz hale gelmiştim. Hayalini kurduğum mali müşavirlik mesleğine çalışıp hazırlanmam gerekirken artık ondan bile vazgeçecek noktaya gelmiştim fakat bir gün silkelendim kendime ve çocuklarıma hastalığıma yenik düşerek kötülük yapamam dedim ve kendime geldim."

"Kadınlara merhem olmaya çalıştım"

Hiçbir şeye yenik düşmemek için azimli bir tedavi süreci geçirdiğini aktaran İşbilen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yavaş yavaş azimle ayağa kalktım. Bu zorlukları yaşarken çok büyük bir ahdetmiştim. Bir gün zorlukları aşıp hedeflediğim noktaya varırsam eğer benim gibi bütün kadınlara ışık olacağıma yemin etmiştim. Hepsini yerine getirdikten sonra önce sivil toplum örgütleriyle başladım. Elimin uzandığı yere kadar kadınlar için yürütülen çalışmalara yaralarına merhem olmaya çalıştım. Ondan sonra da 'Daha iyi bir şeyler yapmalıyım.' dedim. Yaptıkça 'Daha da iyi, güzel, toplum için faydalı işlerimi artırmalıyım.' dedim. Söz uçar yazı kalır düşüncesiyle bir kitap yazmak istedim."

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