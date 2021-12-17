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Yaşam

Azimle çalışan özel öğrenciler sema öğrendi

Konya'da hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan özel öğrencilerin, aldıkları bir yıllık eğitimin ardından sema icra etmesi ailelerini hem gururlandırıyor hem de duygulandırıyor.

Havva Dereağzı   | 17.12.2021
Azimle çalışan özel öğrenciler sema öğrendi Fotoğraf: Havva Dereağzı / AA

Konya

Karatay Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören hafif zihinsel engelli 10 öğrenci, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde (İRFA) görev yapan semazen Yakup İnam ile sema eğitimlerine başladı.

Bir yıllık eğitimi tamamlayan "özel semazenler" yaklaşık 4 yıldır özel günlerde sema meydanında meşk ediyor.

"Özel semazenler"in eğitimini AA muhabirine anlatan İnam, 4 yıldır farklı etkinliklerde sema icra ettiklerini, böylece öğrencilerin sosyal becerilerinin de geliştiğini dile getirdi.

İnam, "Çocuklarımızla normalde nasıl eğitim veriyorsak öyle başladık. Normal ayine çıkar gibi hazırlanmaya çalıştık. Özel çocuklarımızla özel bir sema yaptık. 10 çocuğumuz eğitimleri başarıyla tamamladı. Çok güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Devamı gelecek, yeni öğrencilerimiz de var." dedi.

İnam, ilk zamanlar "Acaba yapabilir miyim?" düşüncesiyle tedirgin olduğunu ancak kısa sürede bu fikri aklından çıkardığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir tevafuk oldu, çocuklarımızla çalışmaya başladık. Geçen 4 yıllık zaman içinde daha güzel çalışmalarla sayımızı artırdık. İlk önce başarabileceğimi düşünmemiştim ama şimdi çok mutluyum. Sema konusunda dünyayı gezdim ama şu heyecanı yaşamadım. Seyircilerimiz de görmüştür çok duygulandık, gözümüzden yaş geldi, ağladık."

Öğrencileriyle gurur duyduğunu vurgulayan İnam, özel çocuklarla çalışmanın ve başarmış olmanın çok ayrı duygular hissettirdiğini paylaştı.

Aileleri duygulandıran ve gururlandıran "Sema"

Özel semazenlerden Edanur Büyükçeşmeci'nin annesi Medine Büyükçeşmeci ise kızının sema icra ettiğini ilk gördüğünde çok duygulandığını ve ağladığını anlattı.

Anne Büyükçeşmeci, kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Allah razı olsun öğretmenlerimizden çok emek verdiler. İnsan zaten sema izlerken huzur doluyor. Bir de özel çocukların sema icra etmesi daha güzel ve gurur verici oluyor. Edanur'u her izlediğimde duygulanıp ağlıyorum." diye konuştu.

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