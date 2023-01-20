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Yaşam

Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda destanlaşan aşk hikayesi: İlham ve Ferize

Bakü'deki Şehitler Hıyabanı'nda mezarları yan yana bulunan İlham ve Ferize Allahverdiyev çifti Azerbaycan'da aşk, sevgi ve sadakatin sembolü haline geldi.

Ruslan Rehimov   | 20.01.2023
Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda destanlaşan aşk hikayesi: İlham ve Ferize Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Eski Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da başkent Bakü ve diğer illerde kadın ve çocuk ayırt etmeden yaptığı katliamda hayatını kaybeden İlham Allahverdiyev ile onun acısına dayanamayarak kendi canına kıyan eşi Ferize Allahverdiyeva, Azerbaycan'da aşk, sevgi ve sadakatin sembolü haline geldi.

Tarihe "Kanlı Ocak" adıyla geçen ve 70 yıl süren eski Sovyet esaretinden sonra bağımsızlığın kazanılmasında dönüm noktası kabul edilen 20 Ocak Katliamı'nda Sovyet ordusu, 147 Azerbaycanlı sivili katletti. Katliamın kurbanlarından biri de 28 yaşındaki İlham Allahverdiyev oldu. Sovyet ordusunun Bakü'ye girmesini engellemek için göğsünü tanklara siper eden İlham, açılan ateşle şehit oldu.

İlham'ın 6 ay önce evlendiği, 20 yaşındaki eşi Ferize, hayat arkadaşının ölümüne dayanamayarak yaşamına son verdi. İlham ve Ferize'nin cenazeleri, Bakü'deki Şehitler Hıyabanı'nda yan yana defnedildi.

Aradan 33 yıl geçmesine rağmen İlham ve Ferize'nin acısı unutulmadı, hikayeleri adeta destanlaştı.

Bugün Azerbaycan'da birçok çift, düğün öncesinde Şehitler Hıyabanı'na giderek İlham ve Ferize'nin mezarlarını ziyaret ediyor.

Azerbaycanlılar, İlham ve Ferize'nin düğün günü olan 30 Haziran'ı, Sevgililer Günü olarak kutluyor.

"İlham çok sevdiği vatanı için Ferize de çok sevdiği İlham için canını feda etti"

İlham'ın ağabeyi Elhan Allahverdiyev, 20 Ocak olaylarını ve kardeşinin vefatını AA muhabirine anlattı.

Kardeşi İlham'ın diğer binlerce Azerbaycanlı gibi Sovyet ordusunun şehre girmesini engellemek için o gece sokaklarda olduğunu söyleyen Allahverdiyev, "Bir zamanlar gururla görev yaptığımız ordu, silahsız sivilleri kurşun yağmuruna tuttu. İlham da tankların önüne çıkarak ateş etmemelerini, insanların silahsız olduğunu söylemişti. Fakat tanktan açılan ateşle İlham yaşamını yitirdi." dedi.

Ferize'nin bunu duyunca canına kıymaya çalıştığını fakat bunu durdurmayı başaramadıklarını söyleyen Allahverdiyev, "Ne kadar yalvardıysak da 'Ben İlhamsız yaşamayacağım' dedi. Ferize'nin ağabeyi kendisine 'ölenlere ölünmüyor' dese de o ağabeyini itti. Gece herkes uyuduğu zaman yaşamına son verdi. İlham'la Ferize'yi yan yana defnettik. Sevgisi ve sadakati örnek oldu. Gerçek bir Azerbaycan kadını örneğini sergiledi. Biz sevdiklerimiz için ölürüz. İlham çok sevdiği vatanı için, Ferize de çok sevdiği İlham için canını feda etti." diye konuştu.

"Hikayeleri destan oldu"

İlham ve Ferize çiftinin komşusu Ceyhun Guliyev ise şunları söyledi:

"İlham çok vatansever biriydi. Göğsünü kurşunlara siper etti. İlham ve Ferize birbirlerini çok seviyordu. Hikayeleri destan oldu. Altı ay önce evlenmişti. Şimdi de evlenen çiftler İlham ve Ferize'nin mezarını ziyaret ediyor. İlham'ın cenazesi evden çıkarıldığında Ferize arkasından, 'İlham, yarın yanında olacağım' diye bağırdı. Sonunda dediğini yaptı."

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