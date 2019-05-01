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Yaşam

Aydın'da 'renkli' festival

ADÜ 24. Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında düzenlenen boya partisi renkli görüntülere sahne oldu.

Mehmet Çalık   | 01.05.2019
Aydın'da 'renkli' festival

Aydın

Aydın'da üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen boya partisinde renkli görüntüler yaşandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 24. Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında kampüsteki Tralleis Meydanı'nda boya partisi düzenlendi.

Aydın'da "renkli" festival

Aydın'da üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen boya partisinde renkli görüntüler yaşandı. ( Mehmet Çalık - Anadolu Ajansı )

Etkinliğe katılan yüzlerce öğrenci, ücretsiz dağıtılan nişasta ve gıda boyasından üretilmiş çeşitli renklerdeki boyaları birbirine attı. 

Boyaların havaya saçıldığı anda renkli görüntüler oluştu. Etkinlikte öğrenciler seslendirilen müzikle dans etti.

Üniversite öğrencisi Berna Şaşmaz, şenliklerin çok güzel geçtiğini belirterek, boya partisinde eğlendiklerini ifade etti.

Melike Gültekin de üniversitede ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini vurgulayarak, burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

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