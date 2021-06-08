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Yaşam

Aydın'da incir üretiminde 'ilekleme' başladı

Türkiye'nin önde gelen incir üretim merkezi Aydın'daki semt pazarlarında, incirin olgunlaşması için kullanılan ilek satışları başladı.

Necip Uyanık   | 08.06.2021
Aydın'da incir üretiminde 'ilekleme' başladı Fotoğraf: Necip Uyanık/AA

Aydın

Aydın'da her haziran ayında olduğu gibi, erkek incir olarak da bilinen ilekler, semt pazarlarında yerini aldı. İncir üreticilerince satın alınan ilekler, ağaçlara fileler ve kovalar içinde asılıyor.

İlek meyvelerindeki çiçek tozlarının ilek arıcığı tarafından incire taşınmasıyla, meyveler olgunlaşıyor.

Germencik Ziraat Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Uyar, AA muhabirine, incirde ileklemenin çok önemli olduğunu, bu sürecin yaklaşık 1 ay sürdüğünü söyledi.

Uyar, hava şartlarının iyi geçtiğini ve iyi bir sezon beklediklerini de ifade etti.

İncir üreticilerden Öner Uzun da ileklerin her ağaca birer ikişer asıldığını kaydederek, "Her yıl bu aylarda en az 3 sefer ilekleme yapıyoruz. Ondan sonra hasat bekliyoruz. Şu an iyi görünüyor ama ilerde ne olur hava şartları ne gösterir bilemeyiz." dedi.​​​​​​​

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