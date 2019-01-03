Ayakkabı boyacısı kadının ekmek mücadelesi

MALATYA - EMRAH GÖKMEN

Malatya'da yaşayan ve yaklaşık 8 yıl önce eşini kaybeden 63 yaşındaki Sabite Bütün, tüm zorluklara rağmen 18 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

Malatya merkezde bulunan Kiltepe Mahallesi'nde iki katlı bir evin bodrumunda yaşayan Sabite Bütün, 18 yıl önce başladığı ayakkabı boyacılığını ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor. Yaklaşık 8 yıl önce eşini kaybeden, çocuklarının da evlenip evden ayrılmasıyla yalnız kalan Bütün, ekmek parasını alın teri dökerek çıkarıyor. Aylık 100 liraya kiraladığı bodrum kattaki evinin bir odasını sadece döşek ve halı koyabilen Sabite teyze, ekmek mücadelesini tüm zorluklara rağmen sürdürüyor.

Sabite Bütün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatı boyunca geçim sıkıntısı çektiğini bu nedenle ayakkabı boyacılığı yapmaya başladığını söyledi. Eşinin at arabasıyla köylere gidip yük çektiğini ve sonrada hastalanarak yatağa mahkum olduğunu dile getiren Bütün, bu süreçten sonra evin tüm yükünün omuzlarına kaldığını ifade etti.

Mesleğinde 18 yılı geride bırakacağını aktaran Bütün, "Çocuklarımı bu boyacılıkla büyüttüm. İki oğlum var, askere yolladım. O şekilde büyüttüm." diye konuştu.

"Ev bomboş, bir halı getirseler"

"Harabe" diye nitelendirdiği evine aylık 100 lira kira verdiğini belirten Sabite Bütün, yalnız yaşadığı için bazen korktuğunu dile getirdi.

Çocuklarının durumunun da kendisinden farklı olmadığını ve kimseye yük olmamak için çalışmaya devam ettiğini bildiren Bütün, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ev bomboş, bir halı getirseler... Dolabım bomboş, inanın ki kollarım ağrıyor, çamaşır yıkayamıyorum artık. Kim hayır yaparsa Allah için yapsın. Hiçbir şeyim de yok bundan başka. Bu iki yastığı da çöpten çıkardım. Yatağı da sanayiden bir tane adam getirdi. Komşularım getirdi 'Abla bunu al üstünde yat.' dediler. Yiyecek olarak darlık çekiyorum. Hayırseverlerden destek bekliyorum."

"Günlük 25-50 lira arası kazancım oluyor"

Köy Hizmetleri Camisi ve Özsan Sanayi Sitesi içerisinde haftanın iki günü ayakkabı boyadığını anlatan Bütün, sabah başladığı mesaisine hava durumuna göre akşama kadar devam ettiğine dikkati çekti.

Bulunduğu yerlerdeki cemaat ve esnafın kendisine sahip çıktığını, ihtiyaçları olmamasına rağmen ayakkabı boyattıklarını vurgulayan Bütün, şunları kaydetti:

"Hemen hemen 9 yıl vardır, bu caminin önüne geliyorum. Eskiden utanıyor, çekiniyordum. Sonrada baktım olmuyor bu sefer buraya geldim. Cuma günleri burada perşembe günleri sanayideyim. Sadece haftada iki gün geliyorum. Günlük 25-50 lira arası kazancım oluyor. Bazen boş gidiyorum. Allah razı olsun veren de vermeyene de. Sadece ayakkabı boyatan değil boyatmayan da veriyor, hayır yapıyor."



