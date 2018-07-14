Avusturyalı çiftçi traktörle Avrupa turu yapıyor

Fotoğraf: Hasan Yılmaz - Anadolu Ajansı

KASTAMONU

Avusturyalı çiftçi Kurt Kluckner, yaklaşık 3 ay önce traktörle çıktığı Avrupa turu kapsamında Kastamonu'ya geldi.

Avusturya'da çiftçilik yapan 60 yaşındaki Kluckner, nisan ayında Avrupa turuna çıkmaya karar verdi.

Traktörünün çektiği küçük bir karavanla yola çıkan Kluckner, Almanya, Polonya, Litvanya, İzlanda, Rusya, Slovakya, Macaristan, Romanya gibi ülkeleri geçerek Türkiye'ye ulaştı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde mola veren Kluckner, yolculuğu boyunca 14 bin 500 kilometre yol katetmeyi planlıyor.

Kluckner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz sahili boyunca yoluna devam edip Gürcistan'a geçeceğini, oradan gemi ile Bulgaristan'ın Varna şehrine gidip ülkesi Avusturya'ya döneceğini anlattı.

Şimdiye kadar 8 bin 200 kilometre yol katettiğini dile getiren Kluckner, Türk yemeklerinin çok güzel ve lezzetli olduğunu söyledi.

Kluckner, ilçede bir süre dinlendikten sonra turuna devam etmek üzere yola çıktı.

Muhabir: Hasan Yılmaz



