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Yaşam

Avrupa'da 14 ülke gezen Çeliköz ailesinin 32 yıllık karavan tutkusu

Karavan tutkunu 70 yaşındaki Cevdet Çeliköz, 64 yaşındaki eşi Hatice Meral ile Avrupa'nın 14 ülkesini gezdi.

Bilal Kahyaoğlu   | 29.08.2020
Avrupa'da 14 ülke gezen Çeliköz ailesinin 32 yıllık karavan tutkusu Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu / AA

Kastamonu

Avrupa'da 14 ülke gezen Çeliköz ailesinin 32 yıllık karavan tutkusu

İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Cevdet Çeliköz, karavanla çıktığı yolda eşiyle 14 ülkeyi ziyaret etti. ( Bilal Kahyaoğlu - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Cevdet Çeliköz, karavanla çıktığı yolda eşiyle 14 ülkeyi ziyaret etti.

Cevdet Çeliköz, 64 yaşındaki eşi Hatice Meral Çeliköz ile 32 yıl önce yazlığını satıp karavan almaya karar verdi.

Çeliköz ailesi aldıkları karavanla 32 yıllık süreçte Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Almanya, İngiltere, Norveç, İspanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Karadağ, Makedonya ve Kosova'yı gezdi.

Son olarak Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğiyle Karadeniz'de 6 ilde kamp alanlarının belirlenmesine yönelik yürütülen çalışmaya katılan Çeliköz ailesi, Kastamonu'nun ilçelerini de ziyaret etti.

Cevdet Çeliköz, AA muhabirine, makine mühendisi olarak çalıştığı işinden 8 yıl önce emekli olduğunu söyledi.

Karavana çocukluktan itibaren ilgisinin olduğunu anlatan Çeliköz, "İş hayatına atıldıktan sonra ilk işimiz ev almak oldu. Daha sonra yazlık aldım. Fakat en büyük hatayı o zamanlar yapmışız. Aynı yerlere gidip gelip hiçbir yeri göremiyorsunuz. Yazlığı sattıktan sonra karavancılığa başladım. Karavancılığa başladıktan sonra bütün dünyayı tanımaya başladık." diye konuştu.

Karavanla istedikleri yeri gezme ve konaklama imkanı olduğunu ifade eden Çeliköz, şunları kaydetti:

"Evinizi yanınızda taşıyorsunuz. Doğa ile iç içesiniz. Türkiye'de Karadeniz, Akdeniz ve Ege'yi gezdik. Yurt dışında da 14 ülkeye gittik. Hiçbir zorluk çekmedik. Karavancı olmanız için eşinizin de sevmesi lazım. Tek başına olmaz. Eşiniz de sevdikten sonra bundan zevk alırsınız. Gençlere ilk etapta karavan satın almalarını değil kiralamalarını tavsiye ederim."

Hatice Meral Çeliköz ise karavanla gezmekten çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Ben evden daha çok karavanı seviyorum. Çok güzel yerler gördük, çok mutluyum. El işi yaparak gidiyorum. Gördüğüm çocuklara ve hamile kadınlara ördüğüm yelekleri hediye ediyorum." dedi.

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