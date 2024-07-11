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Yaşam

Atlı jandarma birliği Sarımsaklı Plajlarında devriye görevine başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca bilinen Sarımsaklı Plajları mevkisinde, atlı jandarma birliği göreve başladı.

Hakan Firik, Suat Salgın  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Atlı jandarma birliği Sarımsaklı Plajlarında devriye görevine başladı

Balikesir

İlçenin en çok turizm hareketliliğinin yaşandığı bölgelerinden Sarımsaklı, Badavut plajları ve Şeytan Sofrası bölgesinde yaz sezonu boyunca atlı jandarma birliği devriye görevi ifa edecek.

Ayvalık'ta görevlendirilen 3 at ve 5 personelden oluşan birlik, sahil bölgesi, plajlar ile Şeytan Sofrası bölgelerinde meydana gelebilecek muhtemel olayları önlemek ve düzensiz göçle mücadele etmek amacıyla çalışacak.

Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) yetiştirilen "Heybet", "Hisar" ve "Gençer" isimli atlarla gerçekleştirilen uygulama, tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Bazı tatilciler, eğitimli ve uysal atları severek atlı jandarmalarla fotoğraf çektiriyor.

Küçükköy Jandarma Karakolu bahçesindeki harada göreve itina ile hazırlanan atlar, devriyenin ardından bir sonraki gün için yıkanıp tımarları yapılarak hazır hale getiriliyor.

Bu arada, atlı timlerin bölgede 9 Eylül'e kadar görev yapacağı belirtildi.

Tatilcilerden Oğuzhan Çam, AA muhabirine, uygulamanın güzel olduğunu söyledi.

Çam, "Sahilde yani kumsalda özellikle atların olması, daha rahat hareket edebilmesi, insanlara hızlı bir şekilde ulaşabilmesi güzel. Mantıklı bence, yerinde. Umarım daha faydalı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Akyol da uygulamayı hoş ve güzel bulduğunu dile getirdi.

Sahil güvenliğinin tatile gelenler için çok önemli olduğunu belirten Akyol, "Ailelerimizle geliyoruz sürekli buraya. Ailelerimizin yalnız kaldığı zamanlar oluyor. Gözünüz arkada kalmamış olacak." dedi.

Ediz Ali Avşar ise "Ayvalık'a gezmeye geldim. Güzel bir sahil ama biraz kalabalıktı. Jandarmanın bu uygulamasının güzel olduğunu düşünüyorum. Eskileri de andırıyor bana güzel geldi." diye konuştu.

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