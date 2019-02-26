Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.30
BIST 100
104,354.40
Altın
1,325.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Giresun'daki mitingde halka hitap ediyor
logo
Yaşam

Atları yarışlara karda hazırlıyorlar

Muş'ta hipodromlarda boy gösteren atlara, yetiştiricileri tarafından karda idman yaptırılıyor.

Sabri Yıldırım  | 26.02.2019
Atları yarışlara karda hazırlıyorlar

Muş

Muş'un merkeze bağlı Tabanlı köyünde atlar, yarışlara, yetiştiricileri tarafından karla kaplı alanda oluşturulan parkurda hazırlanıyor.

Tabanlı köyünde yetiştiriciler, hipodromlarda boy gösteren atlarına karda idman yaptırıyor.

At yetiştiricisi Yasin Söylemez, yaptığı açıklamada, atının 30 Mart'ta Elazığ'da düzenlenecek yarışa katılacağını söyledi.

Karda koşan atların kaslarının daha da güçlendiğini belirten Söylemez, "Karda hayvanların ayağı ısınmıyor, birbirine temas etmiyor. Onun için atlar yarışa daha iyi hazırlanıyor. Yarış zamanına kadar atlarımızı ahırda tutmak yerine, kondisyondan düşmemelerini sağlıyoruz. Bakımlarını da düzenli yaparak yarışa hazır hale getiriyoruz." dedi.

- Derme çatma "başlangıç kulvarı" yaptı

Muhammed Güler de daha önce birçok yarış kazanan İngiliz ırkı atının son zamanlarda "başlangıç kulvarı" korkusu yaşadığını anlattı.

Atın çıkış sorununu çözmek için parkurda, sac ve paletten düzenek yaptıklarını dile getiren Güler, "Bu sorunu çözmek için 3 aydır kardeşimle uğraşıyoruz. Atımızın bin 200, bin 800, 2 bin 100 metrede şampiyonlukları var. Start sorunu olmasa daha fazla kazanacaktı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor
Suudi medyasının Türkiye karşıtlığı ve acınası hali
AB çıkarları için 'demokrasiyi' askıya aldı
Cezayir’de değişim mümkün mü?

Benzer haberler

Besicilerin hayatı 12 ay naylon çadırda geçiyor

Besicilerin hayatı 12 ay naylon çadırda geçiyor

Doğu Anadolu'da kış: 131 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'da 111 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı

Dağcıların Muş'ta kış eğitimi kampı

Dağcıların Muş'ta kış eğitimi kampı