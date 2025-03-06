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Yaşam

At merakı çiftlik sahibi yaptı

Gaziantep'te yaşayan Rümeysa Demirkıran, çocuk yaşta atlara duyduğu sevgiyle çiftlik kurdu.

Beyza Kaynarpunar, Ömer Faruk Salman  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
At merakı çiftlik sahibi yaptı Fotoğraf: Beyza Kaynarpunar/AA

Gaziantep

Burç Akpınar köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 24 yaşındaki Rümeysa Demirkıran'ın atlara olan ilgisi, 7 yaşında gittiği çiftlikte ata binmesiyle başladı. At videoları izleyerek büyüyen kızının bu sevgisini gören babası Ayhan Demirkıran, kızına "Şahba" isimli at aldı.

Bir süre bindiği bu atla kendisini geliştiren Rümeysa, daha sonra babasıyla çiftlik kurmaya karar verdi. Yaklaşık 1 yıl süren hazırlığın ardından köydeki 9 dönüm arazide 19 atın olduğu çiftliği faaliyete geçirdi.

Kurduğu çiftlikte müşterilerine at binmeyi öğreten Rümeysa Demirkıran, AA muhabirine, at sevgisinin gün geçtikçe daha da arttığını söyledi.

At binmeyi kendi kendine öğrendiğini belirten Demirkıran, şunları kaydetti:

"İlk başta videolar izleyerek öğrenmeye başladım, sonra bir at aldık. Burada at binmeyi öğretenler çok yüksek fiyat talep ettikleri için kendi kendime öğrenmek zorunda kaldım. Çok düştüm, kalktım, ilk at binme deneyimimde ayakkabının ne kadar önemli olduğunu bilmiyordum. O yüzden ilk binişimde yerde 150 metre sürüklenmek zorunda kaldım."

Demirkıran, düşme ve yaralanmalarına rağmen at binmeye hiç ara vermediğini, atıyla arasında büyük bir bağ olduğunu, onunla vakit geçirdiğinde tüm sıkıntıları unuttuğunu anlattı.

"Günlük 8-9 saat ata binen bir insanım"

Attan düştüğü için bir operasyon geçirdiğini, hastaneden gelir gelmez ilk olarak atını görmek istediğini anlatan Demirkıran, "O beni mutlu ediyor, bana acımı unutturuyor. Ben günlük 8-9 saat at binen bir insanım, sabah uyandığımda kahvaltıdan sonra direkt at biniyorum. Müşterilerimizi götürüp onlarla ilgileniyoruz. Bazen kendim kulaklığımı takıp atımla birlikte dağa çıkıyorum." diye konuştu.

Baba Ayhan Demirkıran ise 4 yıl önce araziyi aldığında hayvancılık yapmayı düşündüğünü ancak çocuklarının atlara hevesli ve istekli olduğunu görünce çiftlik kurmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Çiftliğin bölge halkınca sevildiğini dile getiren baba Demirkıran, "İnsanlara bunun iyi bir aktivite olabileceğini, kadınların bunu çok rahat öğrenebileceğini göstermek için bir çiftlik kurduk. Kızımın bir şeyler yapıyor olduğunu görmek gurur verici. Rümeysa kafaya koyduğunu yapabilen biri. Kızımın bu noktadaki kabiliyeti ve kendine olan öz güvenini bildiğim için bunun üstesinden gelebileceğine emindim. Benden daha önce ata binmeyi öğrendi, bu gurur verici bir şey." ifadesini kullandı.

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