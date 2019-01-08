Aslanların kar üstünde beslenme keyfi

Fotoğraf: AA/Mehmet Eser

BURSA

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanların, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanan alanlarında beslenmeleri, kara gömülen etleri bulup yemeleri, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Yaklaşık 120 türden yaklaşık bin 250 civarında hayvanı barındıran hayvanat bahçesinde 3 erkek ve bir dişi aslan bulunuyor.

Beslenme vakitlerinde doğal ortamlarına uygun hazırlanan besinleri yiyen aslanlar, kara gömülü etlerin yerini kısa sürede tespit ediyor.

Günlük 6 kilograma kadar et tüketen aslanlar, yemeğin ardından karlarda gezinerek ve ağaç altlarında yatarak vakit geçiriyor.

Aslanların karla kaplı alanlarında beslenmeleri, hayvan bahçesine gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Öte yandan kış şartlarına dayanıklı olan kırmızı panda, mandarin (Japon ördeği), penguen, fok, kaplan gibi hayvanlar kafeslerinde ziyaretçileri ağırlarken soğuğa alışkın olmayanlar ise bakıcıları tarafından ısıtıcı bulanan barınaklarında kalıyor.

Muhabir: Mustafa Yılmaz