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Yaşam

Asırlık paraları koleksiyonunda buluşturdu

Karslı Ertaç Güneş, Osmanlı, Rus İmparatorluğu, Yunan uygarlığı, Macaristan, Almanya, Hindistan ve Endonezya gibi birçok ülke ve devletin eski paralarından koleksiyon oluşturdu.

Cüneyt Çelik   | 19.07.2019
Asırlık paraları koleksiyonunda buluşturdu

Kars

Kars'ta yaşayan Ertaç Güneş, yaklaşık 150 ülkenin madeni para ve banknotlarını koleksiyonunda sergiliyor.

"Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Koleksiyoncu Belgesi" bulunan Güneş'in koleksiyonunda yaklaşık 150 ülkeye ait çoğu tedavülden kalkmış binlerce madeni para ve banknot bulunuyor.

İstasyon Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Güneş, Osmanlı, Rus İmparatorluğu, Yunan uygarlığı, Macaristan, Almanya, Hindistan ve Endonezya gibi birçok ülke ve devletin eski paralarını özenle saklıyor.

Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asırlık paraların yanı sıra kentin tarihi fotoğraflarını da koleksiyonunda buluşturduğunu söyledi.

Güneş, "Birçok arkadaş, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin parasının koleksiyonunu yapmaktayken ben çoğunlukla Avrupa devletlerinin banknot ve madeni parasının koleksiyonunu yapmaktayım." dedi. 

Koleksiyonda 121 yıllık para bulunuyor

Güneş, koleksiyonunda Rus İmparatorluğu döneminde 1898 yılında basılmış paranın da olduğunu belirterek, "Rus İmparatorluğu'nun 1898 yılında basılan paraları var. Yunan uygarlığının banknotları, madeni parası, Avusturya, Macaristan, Almanya gibi ülkelerin eski paraları bulunuyor, ayrıca Arap devletlerinin de para koleksiyonunu yapmaktayım. Adet olarak saymadım ama binlerce para var." diye konuştu.

Kars Kalesi eteklerinde sergi açtığını anlatan Güneş, oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

Güneş, "Farkındalık olsun diye sergide 'Çocuklarımızı internet oyunlarından uzak tutmak için koleksiyon sevgisini aşılayalım' yazısını astım. Sergiye gelenler koleksiyonu çok beğendi, çocuklar yoğun ilgi gösterdi." ifadelerini kullandı. 

"Bu paraları görünce geçmişe gidiyorlar, hüzünleniyorlar"

Güneş, eski paralara ilgi gösterildiğini dile getirerek, koleksiyonu gören yaşlıların hüzünlendiğini anlattı.

Yaşlıların, delikli paralara ilgi duyduğunu söyleyen Güneş, şunları kaydetti:

"1945-48 yıllarının delikli bir kuruşları var, gümüş paralarımız var. Yaşlılarımız bu paraları gördüğü zaman geçmişe gidiyor, hüzünlenme oluyor. Koleksiyonumun bakımını yaptığım için paraların görünümü de iyi, düzeni de iyi olduğu için büyük ilgi görüyor. Kars'ın orijinal mimari, yaşam fotoğraflarımız da mevcut. Kars'ın kitapları var, Osmanlıca yazılan mektuplar, ilk nüfus sayımının yapıldığı defterler var, bunlarda köy köy, ilçe ilçe Kars'ın 1935 yılında yapılan genel nüfus sayımı var.

Kars'a ait birçok pulumuz var, Kars'ın kültürel değerlerini taşıyan bazı materyalleri de koleksiyonumuzda bulunduruyoruz."

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