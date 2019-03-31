Asırlık çınarlar da sandığa gitti
Şanlıurfalı 107 yaşındaki Şükriye Özbay, Kağızman'da yaşayan 101 yaşındaki Aliye Ünal ve Erzurumlu 90 yaşındaki Neriman Çiğdemgül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başında oy kullanmanın sevincini yaşadı.
Şanlıurfa/Kars/Erzurum
Şanlıurfalı 107 yaşındaki Şükriye Özbay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başında oy kullanmanın sevincini yaşıyor.
Özbay, merkez Karaköprü ilçesindeki evine 300 metre mesafede bulunan Başarı İlkokuluna yürüyerek geldi.
Okula girişinde sandık görevlilerinin ilgisiyle karşılanan Özbay, daha sonra okulun üçüncü katındaki oyunu kullanacağı 1241 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi.
Özbay, oyunu 80 yaşındaki kızı Emine Özbay'ın yardımıyla kullandı.
Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Özbay, Türkiye'nin güzel bir atmosferde seçime gittiğini söyledi.
Tüm adaylara seçimde başarılar dileyen Özbay, "Çok şükür bu yaşımda olmama rağmen sağlığım yerinde. Hayırlı uğurlu olsun inşallah, hakkı olan kazansın. Bu yaşta oy kullandığım için sevinçliyim." dedi.
Özbay, 18 yaşından bu yana oy kullandığını belirterek, oy verdiği seçimin sayısını net hatırlamadığını dile getirdi.
Özbay, daha sonra yürüyerek tekrar evine döndü.
Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Özbay, Türkiye'deki tüm seçimlere katılan ender kişiler arasında yer alıyor.
Asırlık nine sandığa gitti
Kars'ın Kağızman ilçesinde 101 yaşındaki Aliye Ünal, sandık başına giderek oyunu verdi.
Kağızman'da, yürümekte güçlük çeken 1918 doğumlu Aliye Ünal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için yakınlarının yardımıyla Şair Hıfzı İlkokuluna geldi.
Ünal, burada görevlilerin desteği ile 1014 No'lu sandıkta oyunu kullanıp, okuldan ayrıldı.
90 yaşında sandık başında
Erzurum'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle sandığa gidemeyecek durumda olup oy kullanmak isteyen, evde bakım hizmeti alan veya hastanede yatarak tedavi gören hastalara, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 164 personel 58 araç ile hizmet veriyor.
Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yaşayan Neriman Çiğdemgül, Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Merkezini arayarak oy kullanmak için yardım istedi.
Çiğdemgül'ün evine giderek tansiyon kontrolünü yapan sağlık görevlileri, Çiğdem'i evinden sedye ile alıp Evde Sağlık Hizmeti aracıyla mahallesindeki İbni Sina İlkokuluna oy kullanmaya götürdü. Yaşlı kadın, oyunu kullandıktan sonra aynı ekip tarafından evine bırakıldı.
Neriman Çiğdemgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık personeline teşekkür ederek, oy kullandığı için mutlu olduğunu dile getirdi.
Çiğdemgül, "Eskiden böyle imkanlar yoktu, Allah devletimizden, yetkililerden ve bu imkanı sağlayanlardan razı olsun. Oyumuzu kullandık, vatana millete hayırlı olsun."dedi.
Yaşlı kadının oğlu Metin Çiğdemgül de İl Sağlık Müdürlüğünce verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz olmazsa biz yokuz demektir." diye konuştu.
Kentte, evde sağlık hizmeti alan, Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Merkezini veya evde sağlık hizmetlerinin "4443833" No'lu ücretsiz ulusal çağrı merkezini arayıp talepte bulunan hastalar ile hastanede yatarak tedavi gören ve hekimlerce oy kullanması uygun görülen hastalar İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile oyunu kullanabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.