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Yaşam

Arıcılık yapan İngilizce öğretmeni talebe yetişemiyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çalıştığı özel okuldan arıcılık yapmak için ayrılan İngilizce öğretmeni Beyza Yavuz, 50 çeşit ürünü internet üzerinden satıyor.

Ali Rıza Akkır   | 22.11.2019
Arıcılık yapan İngilizce öğretmeni talebe yetişemiyor

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak çalışırken arıcılık yapmaya karar veren Beyza Yavuz, ürünlerini internet üzerinden satışa sunuyor. Siparişlere yetişmekte zorlanan Yavuz, yeni mesleği sayesinde doğayla iç içe yaşamanın da keyfini çıkarıyor.

İlçedeki özel bir eğitim kurumunda 6 yıl İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Yavuz (35), 4 yıl önce mesleğine ara vererek ilgi duyduğu arıcılığa adım attı.

Arıcılık kursuna giderek sertifika alan Yavuz, 10 kovanla işe koyuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında sağlanan desteklerden yararlanan Yavuz, bu sayede kovan sayısını 50'ye yükseltti.

Kovan sayısı artınca ailesiyle Seydikemer ilçesinin kırsal mahallesi Zorlar'a taşınan Yavuz, bal, polen, propolis ve bal mumunun yanı sıra baldan elde ettiği 50 farklı ürünü internet üzerinden satmaya başladı. 

"Amacım, müdahalesiz arıcılık"

Yavuz, AA muhabirine, ballı yüz yıkama kremi, diş macunu ve bal sirkesinin de aralarında yer aldığı 50 çeşit ürünü internet üzerinden satışa sunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Çam balının kilogramını 95 liradan çiçek balını 125, hayıt balını 140 ve püren balını kilogramı 140 liradan satıyorum. Yabancı kaynakları araştırarak bal ve bal mumundan çeşitli eşyalar üretiyorum. Üretimi tamamen organik yapıyorum hiçbir kimyasal kullanmıyorum. Gelen siparişlere yetişemiyorum. Arıcılıkla beraber araba kullanmayı öğrendim. Fethiye'de apartmanda oturuyordum, ailemle köye taşındık. Hayatımdan çok da memnunum. Sürekli yeni bilgiler öğreniyorum. Müdahalesiz arıcılık amaçlıyorum. Hayalim kara kovan ve sepet kovanlarda arıcılık yapmak. Zaman zaman kovanlarımı koyduğum yerlere çiçek tohumları da bırakıyorum."

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