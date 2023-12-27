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Yaşam

Ardahan'da yiyecek arayan kurt sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

Ardahan'da kar yağışının ardından yiyecek aramaya çıkan kurt sürüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Günay Nuh  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Ardahan'da yiyecek arayan kurt sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

Ardahan

Kentte etkisini sürdüren kar ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz etkiledi.

Yiyecek ararken Ardahan ve Yaylacık köyü arasına kadar inen kurt sürüsü, vatandaşlarca cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Görüntülenen 9 kurt, köpeklerin havlamasıyla Kocaköy yoluna doğru gözden kayboldu.

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