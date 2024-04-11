Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü
Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki yayla evleri, yoğun yağış nedeniyle kar altında kaldı.
Ardahan
Genelde kışın kar ve tipinin etkisini gösterdiği Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası'na kar yağdı.
Kar yağışı nedeniyle vatandaşların yazın kullandığı yaylalar, beyaza büründü. Kar, yayla evlerinin çatısına kadar yükseldi.
Yaylacılar taşınmak için karların erimesini bekliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.