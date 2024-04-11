Dolar
32.29
Euro
34.65
Altın
2,331.20
ETH/USDT
3,578.50
BTC/USDT
70,652.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü

Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki yayla evleri, yoğun yağış nedeniyle kar altında kaldı.

Günay Nuh  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Genelde kışın kar ve tipinin etkisini gösterdiği Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası'na kar yağdı.

Kar yağışı nedeniyle vatandaşların yazın kullandığı yaylalar, beyaza büründü. Kar, yayla evlerinin çatısına kadar yükseldi.

Yaylacılar taşınmak için karların erimesini bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da şehit ailelerini ziyaret etti
Bakan Güler: Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız
Bayram tatilinin 5 gününde trafik kazalarında 38 kişi öldü, 5 bin 26 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü

Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü

Ardahan'da Kura Nehri eriyen kar birikintileri ve sağanak nedeniyle taştı

Kovid-19 sonrası enflasyonu öngöremeyen büyük merkez bankaları 2023'ü büyük zararlarla kapattı

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Tarihi Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor

Tarihi Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor
Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet