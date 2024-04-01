Ardahan'da mercek bulutları oluştu
Ardahan semalarında mercek bulutları görüldü.
Ardahan
Kent merkezi ve kuzey çevre yolu bölgesinde görülen mercek bulutları, yaklaşık 15 dakika sonra dağıldı.
Mercek bulutlarını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı.
• Kent merkezi ve kuzey çevre yolu bölgesinde görüldü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 1, 2024
• Yaklaşık 15 dakika sonra dağıldı
Ardahan'da mercek bulutları oluştu https://t.co/5idZR1dGk8 pic.twitter.com/PUIuWuFhMM
Güzel görüntü oluşturan mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.
Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.