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Yaşam

Ardahan'da mercek bulutları oluştu

Ardahan semalarında mercek bulutları görüldü.

Günay Nuh, Anıl Aydın  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Ardahan'da mercek bulutları oluştu Fotoğraf: Anıl Aydın/AA

Ardahan

Kent merkezi ve kuzey çevre yolu bölgesinde görülen mercek bulutları, yaklaşık 15 dakika sonra dağıldı.

Mercek bulutlarını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı.

Güzel görüntü oluşturan mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

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