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Yaşam

Ardahan'da menderesler havadan görüntülendi

Ardahan'daki içi su dolu menderesler, yağışlarla yeşile bürünen yapısıyla doğaya renk katıyor.

Ömer Tarsuslu  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Ardahan'da menderesler havadan görüntülendi Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Ardahan

Yaylaları, geniş meraları, gölleri, akarsuları ve ovaları ile dikkati çeken Ardahan'da mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı ahenk oluşturuyor.

Özellikle ağır kış şartlarıyla öne çıkan kentin yüksek kesimleri, canlanan bitki örtüsüyle yeşil ve sarı tonlara büründü.

İlkbaharda karların geç erimesi, yaz ayında da yağışların sürekli devam etmesiyle su yataklarını dolduran ve debisi artan menderesler, dron ile görüntülendi.

Köylülerin, geniş otlakları nedeniyle yaylaya çıkardığı hayvanlar da mendereslere renk kattı.

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