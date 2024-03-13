Dolar
32.10
Euro
35.14
Altın
2,164.58
ETH/USDT
3,982.50
BTC/USDT
72,660.00
BIST 100
8,978.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Menderes ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Yaşam

Ardahan'da burun ve dudağı eksik doğan buzağı biberonla besleniyor

Ardahan'da, burun ve dudağı eksik olarak doğan buzağı yaşaması için biberonla besleniyor.

Günay Nuh, Aykut Temur  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Ardahan'da burun ve dudağı eksik doğan buzağı biberonla besleniyor Fotoğraf: Aykut Temur/AA

Ardahan

Göle ilçesi merkezinde hayvancılıkla uğraşan Adem Kılıç, yeni doğan buzağının burun ve dudaklarının eksik olduğunu fark etti. Annesini emerken zorlanan buzağı biberonla beslenmeye başlandı.

Kılıç, AA muhabirine, buzağının durumuna şaşırdığını, yaşayıp büyümesi ve sağlığına kavuşması için uğraştığını dile getirerek, "Çocuk gibi bakıyoruz. Biberon ile besliyoruz. Belli bir zamana kadar bu şekilde bakacağız. Şu an çocuktan farkı yok." dedi.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Emrah Aydın da hayvanın engelli olarak doğduğunu, beslenmesi düzgün yapılırsa yaşayabileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da su dolan inşaat temeli Google, Apple ve Yandex haritalarında göl olarak tanımlandı
Başakşehir'de kedi "Eros"u öldüren sanık 2,5 yıl hapse çarptırıldı
"EFES-2024 Tatbikatı" son koordinasyon toplantısı İzmir'de yapıldı
Çanakkale'de denizde hortum oluştu
Atatürk, mezun olduğu Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı

Benzer haberler

Ardahan'da burun ve dudağı eksik doğan buzağı biberonla besleniyor

Ardahan'da burun ve dudağı eksik doğan buzağı biberonla besleniyor

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Şeytan Kalesi'nin restorasyonu için proje hazırlandı

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan martta yeniden karla kaplandı

Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan martta yeniden karla kaplandı
Ardahan, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Ardahan, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet