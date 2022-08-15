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Yaşam

Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" sürüyor

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlıların "ölüm uçuşu" devam ediyor.

Günay Nuh   | 15.08.2022
Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" sürüyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Kentte genellikle Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi ile Ardahan Köprüsü bölgesinde toplanan çok sayıda sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sarıyor.

Önceki gün başlayan ve akşamları aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, "ölüm dansını" izlemek ve görmek amacıyla çok sayıda vatandaş alana geliyor.

Sineklerin uçuşlarını izleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gazetecilere, söz konusu olayı başka yerde duymadığını söyledi.

Olayın özellikle Kura Nehri Vadisinde yaşanmasının Ardahan için önemli olduğunu ve araştırılması gereken bir konu olduğunu belirten Demir, "Kura Nehri ve Tarihi Köprü bölgesinde uçuşan bu sinekler adeta kar tanesi gibi. İzlemeye değer. Ben de bu nedenle geldim. Bu konuya ilişkin bilim insanları bize doğru bilgiyi verecektir." dedi.

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