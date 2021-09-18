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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor
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Yaşam

Ardahan'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Günay Nuh   | 18.09.2021
Ardahan'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Ardahan

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" kapsamında Ardahan'da 400 kınalı keklik doğaya salındı.

DKMP Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerince, program kapsamında araçlarla il ve ilçe kırsalındaki farklı noktalara taşınan keklikler, doğaya bırakıldı.

Salındıkları bölgelere renk katan kınalı keklikler, bir süre çevrede gezindikten sonra kanat çırparak gözden kayboldu.

Çıldır ilçesindeki etkinliğe katılan Kaymakam Fatih Bayram, çalışmalardan dolayı DKMP görevlilerini tebrik ederek, doğa ve yaban hayatının korunması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

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