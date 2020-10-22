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Yaşam

Araştırma: Kadınlar erkeklerden daha adil ve özenli

Güney California Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, kadınların erkeklerden daha adil, saf ve özenli olduğunu ortaya koydu.

Sümeyye Dilara Çelik   | 22.10.2020
Araştırma: Kadınlar erkeklerden daha adil ve özenli

Ankara

Sonuçları "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlanan araştırmanın ilk aşamasında, 67 ülkeden 330 binden fazla kişinin etik kararlar alırken hangi faktörlere önem verdiğini içeren anket sorularına yanıtları incelendi.

İlk aşamadan elde edilen veriler, diğer araştırmacıların bağımsız bulgularıyla, yani 19 ülkeden yaklaşık 12 bin kişinin yanıtları doğrultusunda derlenen bilgiyle karşılaştırmalı olarak incelendi ve doğrulandı.

Çalışmada kadınların erkeklerden daha adil, saf ve özenli, cinsiyet eşitliğine önem veren kültürlerde de daha uysal ve güçlü olduğu gözlendi.

Öte yandan araştırmada, sadakat ve otorite değerleri konusunda cinsiyetler arası fark görülmedi.



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