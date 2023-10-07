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Yaşam

Antalya'nın sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

Hava sıcaklığının 31 derece kaydedildiği Antalya'da sahillerdeki hareketlilik sürüyor.

Ayşe Yıldız, Emine Zehra Ünal  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Antalya'nın sahillerinde hareketlilik yaşanıyor Fotoğraf: Emine Zehra Ünal/AA

Antalya

Deniz suyu sıcaklığının 27,4 derece kaydedildiği şehirde, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler plajdan denize girdi, çocuklarıyla kumsalda oynadı bazıları ise palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yapmayı, bisiklet sürmeyi tercih etti.

Ekim ayı olmasına rağmen sahillerdeki haraketliliğin devam etmesi dikkati çekti.

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