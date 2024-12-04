Antalya'da yağışın ardından oluşan bulutlar dronla görüntülendi
Antalya'da aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından gökyüzünü bulutlar kapladı.
Antalya
Kentin sahil kesimlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Muratpaşa ilçesinin kıyı bölgesinde, yağışın ardından güneşin açmasıyla gökyüzünde siyahın ve beyazın tonlarının hakim olduğu bulutlar oluştu.
Bir tarafta denizde yüksek dalgalar, diğer tarafta gökyüzünü çevreleyen bulutlar dronla görüntülendi.
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