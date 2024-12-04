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Yaşam

Antalya'da yağışın ardından oluşan bulutlar dronla görüntülendi

Antalya'da aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından gökyüzünü bulutlar kapladı.

Ayşe Yıldız  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Antalya'da yağışın ardından oluşan bulutlar dronla görüntülendi

Antalya

Kentin sahil kesimlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Muratpaşa ilçesinin kıyı bölgesinde, yağışın ardından güneşin açmasıyla gökyüzünde siyahın ve beyazın tonlarının hakim olduğu bulutlar oluştu.

Bir tarafta denizde yüksek dalgalar, diğer tarafta gökyüzünü çevreleyen bulutlar dronla görüntülendi.


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