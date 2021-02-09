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Yaşam

Antalya'da yabancı turistler dalgalara rağmen denize girdi

Antalya'da, havanın bulutlu ve suyun dalgalı olmasına rağmen bazı yabancı turistler denize girdi.

Orhan Çiçek   | 09.02.2021
Antalya'da yabancı turistler dalgalara rağmen denize girdi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da, havanın kapalı olmasına rağmen ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı.

Kazakistan'dan gelen Bagdaulet Nukebay ve Abay Bekbolat, dalgalara rağmen denize girdi. İki arkadaş dalgalar arasında bir süre yüzdükten sonra tekrar sahile çıktı.

Kazakistan'ın çok soğuk olduğunu belirten Nukebay, Antalya'da ise çok güzel bir hava ile karşılaştıklarını ve bu fırsatı denize girerek değerlendirdiğini söyledi.

Sahile gelen vatandaşlar ise dalgaların fotoğrafını çekmeyi ve yürüyüş yapmayı tercih etti.

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