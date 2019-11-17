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Yaşam

Antalya'da tatilciler kasımda deniz keyfi yaptı

Antalya'da güzel havayı fırsat bilen tatilciler, denizin keyfini çıkardı.

Orhan Çiçek   | 17.11.2019
Antalya'da tatilciler kasımda deniz keyfi yaptı

Antalya

Antalya'da güzel havayı fırsat bilen tatilciler, denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Antalya'da, bahardan kalma bir gün yaşandı.

Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 24 derece ölçüldüğü kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri doldurdu.

Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girip güneşlendi, bazıları balık tutmayı tercih etti.

Bazı vatandaşlar ise sahil kenarında yürüyüş yaptı, banklarda oturarak sıcak havanın tadını çıkardı.

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