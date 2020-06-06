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Yaşam

Antalya'da 'sosyal mesafeli' deniz keyfi

Turizmin başkenti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denizde yüzmenin keyfini çıkardı.

Süleyman Elçin   | 06.06.2020
Antalya'da 'sosyal mesafeli' deniz keyfi

Antalya

Turizmin başkenti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denizde yüzmenin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı.

Plajda güneşlenen vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denize girdi. Bazı vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaptı, bazıları bisiklete binmeyi, balık tutmayı tercih etti.

Sahilde spor yapanlardan bazılarının maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Plajda görevli belediye ve özel işletmelerin çalışanları da plajdakileri sosyal mesafeye uymaları için uyardı.


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