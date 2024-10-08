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Yaşam

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerdeki yoğunluk sürüyor

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Fatih Hepokur  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerdeki yoğunluk sürüyor Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 32 derece, nem oranı ise yüzde 64 olarak kaydedildi.

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti. Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

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