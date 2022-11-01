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Yaşam

Antalya'da kasımda deniz keyfi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler kasım ayının ilk gününde sahillerde vakit geçirdi.

Ayşe Yıldız   | 01.11.2022
Antalya'da kasımda deniz keyfi

Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava 25, deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçüldü.

Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girdi, güneşlendi.

Bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı bazıları ise kitap okumayı, kurdukları kamp sandalyelerinde kahve içmeyi, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yapmayı, bisiklet sürmeyi tercih etti.

Almanya'dan tatil için gelen Engin Durmaz, AA muhabirine, denizin, güneşin keyfini çıkarmak için Antalya'yı tercih ettiklerini, güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Bol bol yüzdüklerini anlatan Durmaz, "Almanya'da hava soğudu, kış geldi. Antalya'da harika bir hava var. Kumsal, deniz tertemiz." dedi.

Mehmet Kahraman ise Antalya'daki güzel havayı görünce Almanya'ya dönmek istemediğini, yüzmeyi sevdiğini, kentte bir hafta tatil yapacağını ifade etti.

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