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Yaşam

Antalya'da kahve festivali düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 22-24 Kasım'da kahve festivali gerçekleştirilecek.

Hatice Özdemir Tosun  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Antalya'da kahve festivali düzenlenecek

Antalya

Dreams Sales Machine tarafından organize edilen festival, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Antalya'da kahve sevenleri ağırlayacak.

Cam Piramit'te yapılacak festivalde kahve endüstrisi paydaşları bir araya gelecek.

Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine, ekipmanların sergileneceği festival, katılımcılar özel tadımlar, atölye uygulamaları, seminerler, canlı konserler ve sahne performanslarıyla dolu bir etkinliğe sahne olacak.

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