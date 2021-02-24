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Yaşam

Antalya'da deniz ve güneş keyfi yaşanıyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.

Talip Demirci   | 24.02.2021
Antalya'da deniz ve güneş keyfi yaşanıyor

Antalya

Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler, şubatta denize girmenin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, yazdan kalma günler yaşanıyor.

Güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzeri Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar denize girip, güneşlenirken, bazıları ise yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü, park ve yeşil alanlarda zaman geçirdi.

Konyaaltı Sahili'ndeki sokak müzisyenleri ise seslendirdikleri şarkılarla keyifli dakikalar yaşattı.

Plajlardakilerin çoğunluğunun sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları gözlendi.



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