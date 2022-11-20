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Yaşam

Antalya'da balon balığı avlama yarışması düzenlendi

Antalya'da düzenlenen yarışmada, 1 kilo 540 gram ağırlığında balon balığı yakalayan kişi birinci oldu.

Sinan Özmüş   | 20.11.2022
Antalya'da balon balığı avlama yarışması düzenlendi Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA

Antalya

Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen balon balığı avlama yarışmasına 20 amatör balıkçı katıldı.

Sabahın erken saatlerinde oltalarını sahilden denize atan balıkçılardan Emre Can Kara, tuttuğu 1 kilo 540 gram ağırlığında ve 44 santimetre uzunluğundaki balıkla birinciliği elde etti.

Yarışmada, 480 gram ağırlığı ve 30 santimetre uzunluğunda tuttuğu balıkla Taha Enes Gökçe ikinci olurken, ağırlıkları 80 gram 12 ve 14 santimetre uzunluğundaki iki balıkla Erdinç Duman üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Kara, gazetecilere, 6 yıldır balık avladığını söyledi.

Kendisine birinciliği getiren balon balığını saat 10.00 sıralarında tuttuğunu belirten Kara, bu kadar büyük bir balık yakalamasının kendisi için de sürpriz olduğunu dile getirdi.

Konyaaltı Sahili'nde avlanırken zaman zaman balon balığı tuttuğunu kaydeden Kara, zararlı bir tür olan balon balığıyla mücadele için bu tür etkinliklerin çoğalması gerektiğini ifade etti.

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