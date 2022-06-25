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Yaşam

Antalya'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Sinan Özmüş   | 25.06.2022
Antalya'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Antalya

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 400 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya İl Şube Müdürlüğüne bağlı Termessos Milli Park Şefliğince Döşemealtı'nın 8 köyünde belirlenen alanlarda 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Nesli tükenme tehdidi altındaki kınalı kekliklerin avlanmasının yasak olduğu bildirildi.

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