Antalya'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Antalya
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 400 kınalı keklik doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya İl Şube Müdürlüğüne bağlı Termessos Milli Park Şefliğince Döşemealtı'nın 8 köyünde belirlenen alanlarda 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Nesli tükenme tehdidi altındaki kınalı kekliklerin avlanmasının yasak olduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.