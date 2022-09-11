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Yaşam

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Antalya sahillerinde, hafta sonu olmasına rağmen yoğunluk azaldı.

Sinan Özmüş   | 11.09.2022
Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Antalya

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 63 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlerken, sahillerdeki yoğunluğun azaldığı gözlendi. Azalmanın yarın okulların açılacak olması nedeniyle yerli turistlerin önemli bir kısmının kentten ayrılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Sahile gelenlerden bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenirken, bazıları çocuklarıyla oynadı.

Sıcaktan bunalan tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

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