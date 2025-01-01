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Yaşam

Antalya sahillerinde yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşandı

Antalya'da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denize girdi.

Sinan Özmüş  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Antalya sahillerinde yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşandı Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA

Antalya

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, yılbaşı tatili ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarına akın etti.


Kent sakinleri ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlendi, bazıları ise denize girdi.

Birçok kişi ise sahil bandında yürüyüş yaptı, oltayla balık tutmaya çalıştı.

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