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Yaşam

Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Antalya'da etkili olan nem ve sıcak havadan dolayı sahillerde yoğunluk sürüyor.

Fatih Hepokur  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29,4 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 83 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

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