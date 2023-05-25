Dolar
19.93
Euro
21.37
Altın
1,960.49
ETH/USDT
1,783.00
BTC/USDT
26,213.00
BIST 100
4,453.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da “Millet Buluşması” programında konuşuyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “Beykoz Karadenizliler Buluşması” programında konuşuyor.
logo
Yaşam

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Gülsem Adam  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya

Havanın 24, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler sahilleri doldurdu.

Konyaaltı Sahili'nde güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler hem denize girdi hem de aileleriyle deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturarak vakit geçirdi.

Bazıları bisiklete binip yürüyüş yaparken, bazıları ise parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Sahilde güneşin tadını çıkaran tatilcilerden Ukraynalı Lada Konavic, savaş nedeniyle 1 yıl önce yakınlarıyla Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Antalya'nın çok güzel olduğunu belirten Konavic, "Antalya'yı çok seviyorum, insanları iyi, yemekleri güzel. Deniz ve dağlarıyla çok güzel." dedi.

Ukraynalı Oksana Konavic de Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kripto para borsası "Bitrota" davasında sanıkların yargılanmasına başlandı
Konya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu
Deprem bölgesinde yapılacak "Çay Sokağı" konutlarına çay üreticilerinden destek

Benzer haberler

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılıyor

Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak

Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak
Termessos Antik Kenti tarih ve doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu

Termessos Antik Kenti tarih ve doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ın hatasını düzeltmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ın hatasını düzeltmesini bekliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet